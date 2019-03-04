ООН бьет тревогу из-за самого сильного неурожая в Северной Корее за более чем 10 лет. В минувшем году урожай в КНДР уменьшился из-за непогоды, нехватки сельскохозяйственных земель и неэффективного управления на 500 тысяч - до 4,95 млн тонн, пишет Дойче велле со ссылкой на доклад ООН, обнародованный 6 марта.

В результате число северокорейцев, страдающих от нехватки продовольствия и воды, достигло 10,9 млн человек, что составляет почти 43 процента населения КНДР.

Координатор ООН по Северной Корее Тапан Мишра призвал мировое сообщество собрать средства для поставки критически важной гуманитарной помощи в КНДР. Он отметил, что в 2018 году финансирование помощи удалось обеспечить лишь на четверть.

Между тем Северная Корея, судя по всему, восстановила часть ракетного полигона в Сохэ, демонтированного в августе 2018 года после первого саммита между руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в Сингапуре. Южнокорейские спецслужбы и американские эксперты 5 марта сообщили, что на данном объекте ведутся восстановительные работы.