Еврокомиссар не узнал Пашиняна

Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан сделал пост в твиттер в связи с визитом в Брюссель премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет Sputnik Армения.

"С удовольствием приветствую премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь в Брюсселе! Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС выгодно для нас обоих! Работаем вместе над имплементацией", - написал Хан.

Однако еврокомиссар в своем посте перепутал армянского премьера с грузинским Мамукой Бахтадзе, который также находился в Брюсселе и принимал участие в заседании Совета по ассоциации ЕС-Грузия.

Пост был в твиттер всего несколько минут, позже он был удален. Однако его удалось заскринить пользователям. Позже пост был изменен и поправлен.