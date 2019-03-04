Откровенный разговор с Эльманом Рустамовым: "Ильхам Алиев нам сказал: «Обиженных быть не должно!»

Азербайджанские СМИ вот уже который день посвящают целые полосы вопросу урегулирования одного из самых больных для общества вопросов - проблемных кредитов. Сотни тысяч граждан страны указом президента Ильхама Алиева в один день были освобождены от тяжелого груза – накопившихся после девальвации маната кредитных долгов и процентов по ним, общая сумма которых превышала миллиард долларов. Эксперты активно подключились к обсуждению этого вопроса, выступают с комментариями, а попавшие под груз проблем граждане благодарят президента. Но один вопрос так и висит в воздухе: почему именно сегодня и как готовился этот указ. Внести ясность в эти вопросы мы попросили председателя правления Центробанка Эльмана Рустамова, который просто не мог не знать многих подробностей.

Скупой обычно на комментарии, не касающиеся монетарной политики и проблем банковской системы, на сей раз Рустамов выглядел более предрасположенным к откровенной беседе. Чувствовалось, что и сам он лично испытывает большое облегчение, словно и с его плеч свалилась огромная тяжесть. А как же, ведь главный банкир страны и сам принимал активное участие в решении этой наболевшей проблемы людей. Ведь в рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. А сегодня уже создаются возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой в срок более 360 дней.

Конечно, главный банкир страны не мог раскрыть все известные ему подробности, но пролил свет на многие детали. И первым делом Эльман Рустамов сообщил, что данное решение – лишь часть общего пакета социальных реформ, намеченных главой государства для осуществления в самые сжатые сроки. Сложный механизм масштабных реформ не оставляет правительству времени на раскачку, граждане не могут ждать, когда тот или иной чиновник пожелает прислушаться к их призывам. И данное решение стало лишь очередным звеном в логической цепочке решаемых политическим руководством страны социальных проблем - повышение минимального уровня жизни, пенсий, зарплат и т.д.

Выяснилось также, что правительство одновременно рассматривало несколько вариантов для решения вопроса проблемных кредитов. В частности, были предложения об ограничении верхней планки охвата помощи населению в 5 тыс. долларов, а также другие предложения. Все эти пакеты предложений в общем-то предусматривали в конечном итоге оказания помощи населению, но как-то частично, неполноценно, незавершенно. Но по личной инициативе Ильхама Алиева было решено охватить практически всю пострадавшую от девальвации маната часть населения. И самой оптимальной при этом оказалась сумма в 10 тыс. долларов (17 тыс. манатов), которая охватила 95% заемщиков, в числе которых, кстати, не только те, которые брали кредиты в валюте, определенные льготы получили и манатные кредиторы. Не это ли высшая степень социального равноправия, забота государства о своих гражданах!

Не трудно представить себе, как президент Ильхам Алиев в свойственной ему манере сказал просто, но решительно: «Обиженных быть не должно». Именно поэтому будет выплачена компенсация и тем гражданам, которые уже оплатили кредит, взятый до девальвации, а также даже тем, которые перевили свои долларовые кредиты в манаты. А сколько упорства и принципиальности было проявлено со стороны первого вице-президента Мехрибан Алиевой – словами просто не передать. Поддержав призыв главы государства отьом, что «обиженных быть не должно», она на деле отстаивала каждый пункт, каждое слово, которые могли привести к неверному истолкованию указа.

Правда, может возникнуть вопрос о тех 5% кредиторов, не подпавших под указ. Но и этому объяснение простое – для компенсации их кредитов понадобилось бы вдвое больше денег, а это слишком большая нагрузка для государства даже сегодня. Был выбран самый оптимальный вариант!

Кстати, много вопросов и о том, почему власти не пошли на такой шаг раньше, что могло бы предотвратить много осложнений. Но и здесь винить правительство особо не следует. У всех на памяти, какие усилия прилагали власти сразу после девальвации для исправления ситуации. Но первые ростки этих усилий пошли только в 2017 году, и сразу же в правительстве начались анализы ситуации и поиски выхода из положения. Так что работа над этой проблемой началась давно, что полностью разбивает иллюзии некоторых лидеров оппозиции, утверждающих, что именно они заставили власти пойти на такой шаг, мол, правительство испугалось возможных акций оппозиции. Но мы специально остановились на масштабах проведенной работы, чтобы было ясно – эта работа не 1-2 месяцев.