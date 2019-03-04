Откровенный разговор с Эльманом Рустамовым: "Ильхам Алиев нам сказал: «Обиженных быть не должно!»
Азербайджанские СМИ вот уже который день посвящают целые полосы вопросу урегулирования одного из самых больных для общества вопросов - проблемных кредитов. Сотни тысяч граждан страны указом президента Ильхама Алиева в один день были освобождены от тяжелого груза – накопившихся после девальвации маната кредитных долгов и процентов по ним, общая сумма которых превышала миллиард долларов. Эксперты активно подключились к обсуждению этого вопроса, выступают с комментариями, а попавшие под груз проблем граждане благодарят президента. Но один вопрос так и висит в воздухе: почему именно сегодня и как готовился этот указ. Внести ясность в эти вопросы мы попросили председателя правления Центробанка Эльмана Рустамова, который просто не мог не знать многих подробностей.
Скупой обычно на комментарии, не касающиеся монетарной политики и проблем банковской системы, на сей раз Рустамов выглядел более предрасположенным к откровенной беседе. Чувствовалось, что и сам он лично испытывает большое облегчение, словно и с его плеч свалилась огромная тяжесть. А как же, ведь главный банкир страны и сам принимал активное участие в решении этой наболевшей проблемы людей. Ведь в рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. А сегодня уже создаются возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой в срок более 360 дней.
Конечно, главный банкир страны не мог раскрыть все известные ему подробности, но пролил свет на многие детали. И первым делом Эльман Рустамов сообщил, что данное решение – лишь часть общего пакета социальных реформ, намеченных главой государства для осуществления в самые сжатые сроки. Сложный механизм масштабных реформ не оставляет правительству времени на раскачку, граждане не могут ждать, когда тот или иной чиновник пожелает прислушаться к их призывам. И данное решение стало лишь очередным звеном в логической цепочке решаемых политическим руководством страны социальных проблем - повышение минимального уровня жизни, пенсий, зарплат и т.д.
Выяснилось также, что правительство одновременно рассматривало несколько вариантов для решения вопроса проблемных кредитов. В частности, были предложения об ограничении верхней планки охвата помощи населению в 5 тыс. долларов, а также другие предложения. Все эти пакеты предложений в общем-то предусматривали в конечном итоге оказания помощи населению, но как-то частично, неполноценно, незавершенно. Но по личной инициативе Ильхама Алиева было решено охватить практически всю пострадавшую от девальвации маната часть населения. И самой оптимальной при этом оказалась сумма в 10 тыс. долларов (17 тыс. манатов), которая охватила 95% заемщиков, в числе которых, кстати, не только те, которые брали кредиты в валюте, определенные льготы получили и манатные кредиторы. Не это ли высшая степень социального равноправия, забота государства о своих гражданах!
Не трудно представить себе, как президент Ильхам Алиев в свойственной ему манере сказал просто, но решительно: «Обиженных быть не должно». Именно поэтому будет выплачена компенсация и тем гражданам, которые уже оплатили кредит, взятый до девальвации, а также даже тем, которые перевили свои долларовые кредиты в манаты. А сколько упорства и принципиальности было проявлено со стороны первого вице-президента Мехрибан Алиевой – словами просто не передать. Поддержав призыв главы государства отьом, что «обиженных быть не должно», она на деле отстаивала каждый пункт, каждое слово, которые могли привести к неверному истолкованию указа.
Правда, может возникнуть вопрос о тех 5% кредиторов, не подпавших под указ. Но и этому объяснение простое – для компенсации их кредитов понадобилось бы вдвое больше денег, а это слишком большая нагрузка для государства даже сегодня. Был выбран самый оптимальный вариант!
Кстати, много вопросов и о том, почему власти не пошли на такой шаг раньше, что могло бы предотвратить много осложнений. Но и здесь винить правительство особо не следует. У всех на памяти, какие усилия прилагали власти сразу после девальвации для исправления ситуации. Но первые ростки этих усилий пошли только в 2017 году, и сразу же в правительстве начались анализы ситуации и поиски выхода из положения. Так что работа над этой проблемой началась давно, что полностью разбивает иллюзии некоторых лидеров оппозиции, утверждающих, что именно они заставили власти пойти на такой шаг, мол, правительство испугалось возможных акций оппозиции. Но мы специально остановились на масштабах проведенной работы, чтобы было ясно – эта работа не 1-2 месяцев.
Некоторые «эксперты» и вовсе недоумевают, мол, а почему власти не пошли на полную амнистию долгов? Однако, списание долгов (обнуление их) - это не выход из положения, что доказано мировой практикой. Это не только большая нагрузка на бюджет, но и создание у граждан навыков иждивенчества, а также искажение философии банковских услуг, как это мы видим в некоторых странах.
Да, проблема была слишком масштабная и сложная, к тому же и средств еще было недостаточно. Но с появлением экономических возможностей механизм пришел в движение, было принято решение об урегулировании вопроса с проблемными кредитами. Вообще, в результате широкомасштабных экономических реформ в последнее время предприняты очень важные меры в социальной сфере. Но от принятия решения до его исполнения требуется много времени, особенно, когда дело касается масштабных вопросов. Представьте себе, что только с начала этого года началась реализация тех социальных проектов, которые, скажем, были подготовлены в течение прошлого года. А чтобы представить их масштабы, обратим внимание на некоторые цифры. Повышение примерно на 40% минимальной заработной платы, минимальной пенсии охватывает до 830 тыс. человек. Повышение социальных пособий в среднем на 100% охватывает примерно 600 тыс. человек. Документирование многоквартирных домов охватывает примерно 350-400 тыс. человек. Решение проблем семей шехидов, увеличение пособий и предоставление выплат также непосредственно касаются тысяч наших граждан. Значительно повышены стипендии, что улучшает финансовое положение более 100 тыс. студентов. Еще более 800 тыс. человек охватывает последний указ о проблемных кредитах, который действительно беспрецедентный по своему характеру, ибо ни в одной стране не было предпринято таких социально ориентированных шагов, отстаивающих интересы граждан. Кстати, весь социальный пакет президента И.Алиева уже охватывает около 3 млн. человек - почти треть населения страны. То есть практически нет семьи, которая уже не ощутила бы на себе заметное улучшение своей жизни.
Конечно, брать кредиты в иностранной валюте всегда рискованно. Это и доказала девальвация маната в 2015 году, в результате которой платежи резко выросли, люди, взявшие эти кредиты, по объективным и субъективным причинам попали в трудную финансовую ситуацию. Но с формальной рыночной точки зрения, эта проблема уже тех, кто взял на себя риски, связанные с курсом иностранной валюты, они сами и должны были по ним отвечать. Но азербайджанское государство всегда утверждает, что ведет социально направленную политику, хотя некоторые оппозиционные круги и подвергают эту позицию правительства сомнению. И данная политика осуществляется за счет бюджетных средств.
Официально более 800 тыс. человек, а реально с учетом еще и гарантов чуть ли не вдвое больше граждан страны освобождены от тяжелого долгового груза. Банки вскоре начнут отзывать свои иски в их отношении - более 311 тыс. судебных дел по кредитам общей стоимостью в 616 млн. манатов. Но и сами банки при этом не останутся в накладе. Указ окажет значительную поддержку банковскому сектору страны. Банки получат льготные кредиты под госгарантию в размере до 682 млн. манатов. А чтобы предупредить возможное ухудшение валютной позиции, им предоставят за счет выделенного кредита ценные бумаги на общую сумму до 215 млн. долларов с годовой ставкой 0,5%. В принципе это должно помочь полностью оздоровить некоторые банки, у которых сейчас проблемы с капиталом. В результате на рынке появятся дешевые кредитные ресурсы, что позволит активно кредитовать экономику. То есть банки с умелым менеджментом вдвойне заработают от указа. Во-первых, оздоровится их баланс, а, во-вторых, они получат дешевые средства для кредитования экономики. Ну, а если кто из них не сможет справиться с положением, то это уже не вина Центробанка или правительства.
Да, указ сильно поспособствует динамичному развитию банковского сектора, что непосредственно отразится и на темпах развития экономики страны. Ведь освободившиеся после снятия нагрузки с семейного бюджета граждан средства тоже будут направлены на потребление. Что также будет стимулировать рост экономической активности. А если учесть, что президент Ильхам Алиев уже анонсировал скорое начало новых широкомасштабных экономических реформ, то нетрудно догадаться, какие большие перемены ждут нас в ближайшем будущем.