Министр здравоохранения Октай Ширалиев принял сегодня в Центральной районной больнице Кюрдамира жителей Гаджигабульского, Агсуинского, Зардабского, Кюрдамирского и Уджарского районов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, на приеме были заслушаны обращения 20 граждан, связанные с проблемами здоровья, трудоустройством и др.

Затронутые в обращениях вопросы были рассмотрены с участием сотрудников соответствующих структур министерства. Часть обращений была решена на месте.

Вопросы, не относящиеся к компетенции министерства, были зарегистрированы и взяты на контроль.