Ильхам Алиев приветствует Евросоюз, который вчера отказал Пашиняну

«Противоречивые заявления официальных лиц Армении являются неприемлемыми и препятствуют переговорному процессу. Я призываю международное сообщество серьезно учесть этот факт», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом сообщает Интерфакс.

Президент Азербайджана приветствует позицию Еврокомиссии и ряда ее комиссаров о недопустимости выдвижения условий по изменению формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в Брюсселе провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом. Еврокомиссар не согласился с предложением Пашиняна изменить существующий формат переговоров по карабахскому урегулированию.