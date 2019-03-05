Ильхам Алиев приветствует Евросоюз, который вчера отказал Пашиняну
«Противоречивые заявления официальных лиц Армении являются неприемлемыми и препятствуют переговорному процессу. Я призываю международное сообщество серьезно учесть этот факт», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом сообщает Интерфакс.
Президент Азербайджана приветствует позицию Еврокомиссии и ряда ее комиссаров о недопустимости выдвижения условий по изменению формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в Брюсселе провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом. Еврокомиссар не согласился с предложением Пашиняна изменить существующий формат переговоров по карабахскому урегулированию.
«Комментарии Еврокомиссии и ряда ее комиссаров о необходимости продолжения переговоров на основе существующего формата и недопустимости выдвижения условий по переговорному процессу вызывают удовлетворение и поддерживаются Азербайджаном. Формат переговорного процесса не может быть изменен», - заявляет президент Азербайджана.
Глава государства добавил, что Азербайджан заинтересован в справедливом урегулировании конфликта. При этом он отметил, что освобождение оккупированных территорий всегда являлось важным компонентом переговорного процесса.