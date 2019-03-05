Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами туман, морось, к ночи ожидаются дожди. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 3-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в западных районах местами ожидается дождь, вечером в горных и предгорных районах снег. Ночью и утром местами туман, днем прогнозируется порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Завтра во второй половине дня умеренный южный ветер на Апшероне временами будет переходить в порывистый северный, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.