Чингиз Гусейнзаде Ягубу Эюбову: «Я же говорил, что у нас будут спортсмены лучше Рамиля Гулиева»

«Победа Назима порадовала весь народ, - открыл встречу Чингиз Гусейнзаде. – Это большое событие в истории азербайджанского спорта. Сегодня Назима принял и поздравил вице-премьер Ягуб Эюбов. Он отметил, что готов оказывать всяческую поддержку. Ягуб Эюбов сегодня подметил, что раньше он принимал Рамиля Гулиева, но он покинул страну. И напомнил мне мои слова. Что, мол, я же ему говорил, что у нас будут спортсмены лучше Рамиля. И вот теперь Назим стал чемпионом Европы!

Сейчас Назиму Бабаеву 21 год. Он выиграл все возможные титулы в Европе. Назим всегда демонстрировал результаты выше своего возраста. Мы воспитали его в Баку, при том, что у нас нет таких хороших условий для подготовки. Манеж у нас не на том уровне, мало дорожек. Надеемся, что в ближайшее время решим проблему с Назимом.

Нам говорили, что легкая атлетика не азербайджанский вид спорта. А мы доказываем обратное. Можем быть и чемпионами мира, и чемпионами Европы. В случае с Назимом нас радует не только победа, но и результат – 17,29. Мы ждали такого результата.

Будем ли мы и в дальнейшем привлекать легионеров? Да, будем. Ведь легионеры приезжают не только для завоевания медалей, но и для того, чтобы подтягивать наших. Конкуренция всегда приносит пользу. Когда мы привезли в сборную кубинца Алексиса Копельо, многие говорили зачем? Но Копельо послужил большим мотиватором для Назима. Поэтому мы будем использовать легионеров. В Турции, к примеру, очень много легионеров. У нас их намного меньше».