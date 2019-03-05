Kapital Bank представил социальный проект «Девочки, которых мы теряем»

Как сообщалось, Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Первым совместным проектом двух структур стала кампания «İtirdiyimiz qızlar» («Девушки, которых мы потеряли»), посвященная 8 марта – Международному женскому дню. Креативным партнером кампании является рекламное агентство Endorphin.

В рамках кампании в социальных сетях будет организован ряд мероприятий, а также в филиалах Kapital Bank будут распространяться определенные материалы, повествующие о нарушении полового соотношения. В связи с проектом в регионах был проведен видео опрос (https://www.youtube.com/watch?v=QBtbZTZNfUc). Ответы участников опроса показывают, насколько сильно эта проблема укоренилась в сознании общества.

Помимо вышеперечисленного, большой интерес вызвала основная визуализации кампании. Присутствие теней девочек и отсутствие их реального образа, сотрясают эмоции человека и показывают глубокую значимость данной проблемы. Также сайт www.itirdiyimizqizlar.az отображает в себе ряд статистических данных.

Следует отметить, до начала 1990 года, половое соотношение новорожденных в Азербайджане было в рамках нормы. Согласно Государственному комитету статистики, данное соотношение начало нарушаться последующим образом: если в 90-х годах на каждую сотню девочек приходилось 107 мальчиков, то в 2003-м году эта цифра составляла 118 мальчиков на 100 девочек. В 2015/17-х годах эта цифра незначительно снизилась до 114. Предоставление превосходства детям мужского пола является характерным компонентом в патриархальной семейной структуре Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.