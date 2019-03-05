Назим Бабаев: «Победить на Олимпиаде? Все возможно!»

«Соревнования прошли на высоком уровне, - говорит наш прыгун. - До старта чемпионата я психологически подготовил себя к тому, что по силам мы равны с моими основными соперниками. Победит тот, у кого получится именно в конкретный день. 2-е место меня не устроило бы. Я был настроен на победу. И у меня получилось!

Без поддержки Федерации легкой атлетики Азербайджана этот успех был бы невозможен. Даже, возможно, медаль не смог бы завоевать. Отдельная заслуга в моем успехе моего личного тренера Зияда Халфаева.

Я уже два года выступаю среди взрослых. И понимал, что настало время добиваться успехов. Тесты показывали, что я готов к высоким результатам. Надо было быть готовыми и психологически. Перед чемпионатом тренер мне сказал, что я могу прыгнуть на 17,30. В итоге я прыгнул 17,29, и стал чемпионом!

У меня были очень сильные соперники – португалец Нельсон Эвора и немец Марк Хесс. Немец в физическом плане сильнее меня. Но не все решает «физика», нужно и технически быть хорошо подготовленным. А Эвора очень опытный. Он выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Когда он становился чемпионом, я смотрел на его победы по телевизору (улыбается).

Могу ли я выиграть Олимпиаду? Нет ничего невозможного. Почему бы и нет? Летом стартует квалификация на Игры в Токио. Надо для начала завоевать лицензию».

По словам личного тренера Назима Зияда Халфаева, сейчас Назиму нужно настроиться на успешное выступление на Всемирной Универсиаде и чемпионате мира.

А главный тренер национальной команды Султан Магеррамзаде, подводя итоги, отметил, что благодаря золоту Назима Бабаева Азербайджан в командном зачете занял достойное 10-е место, опередив ряд больших стран.

«По рейтингу Назим был 6-м среди участников чемпионата Европы, - говорит Магеррамзаде. – Но за последнее время его результаты улучшились, и мы верили, что он поборется за медаль.

Многие были шокированы таким выступлением азербайджанского спортсмена. К примеру, немцы. Они не ожидали, что Назим прыгнет на 17,29 и опередит их спортсмена».