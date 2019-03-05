Гульнар Алиева, Ульвия Худиева 15:38

Стали известны драматические подробности вчерашнего пожара в аварийном общежитии беженцев в Наримановском районе Баку. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, после трагической гибели при пожаре супружеской пары остальные жильцы сегодня утром перекрыли улицу с требованием переселить их. На место происшествия привлечено большое количество полицейских.

Сейчас на территории устанавливают палатки для церемонии прощания с погибшими Сурхаем и Эльзой Алиевыми. Чиновники изначально не хотели давать разрешение на установку палатки и предлагали жильцам провести церемонию прощания в расположенном неподалеку Доме церемоний. Но местные жители не согласились с этим и настояли на установке палаток. Отметим, что в общежитии проживают порядка 60 семей беженцев. По их словам, здание общежития долгие годы находилось в аварийном состоянии, а электропроводка требовала срочной замены. Несмотря на неоднократные обращения в госучреждения о замене проводки, никаких мер предпринято не было. У погибшей четы Алиевых пятеро детей. Муж их дочери погиб в море, и она вместе с двумя малолетними детьми была вынуждена жить рядом с родителями. Сурхай Алиев содержал большую семью, торгуя зеленью.

По словам очевидцев, при возникновении пожара Сурхай Алиев забежал в дом и смог вынести детей. Но вместе с женой не смог покинуть квартиру, и они погибли от отравления дымом. В настоящее время жильцы общежития крайне агрессивны. Они ожидают скорого приезда вице-премьера Али Ахмедова. В своих бедах винят бывшего главу Госкомитета по вопросам беженцев Али Гасанова. Дело в том, что все жильцы общежития должны были быть переселены, но процесс затянулся. Неосторожный и крайне неуместный вопрос одного из журналистов о том, мог ли пожар быть специально подстроен, вызвал очередную гневную реакцию погорельцев.