Не переселили беженцев и вспыхнул пожар Ошибка чиновников
Стали известны драматические подробности вчерашнего пожара в аварийном общежитии беженцев в Наримановском районе Баку.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, после трагической гибели при пожаре супружеской пары остальные жильцы сегодня утром перекрыли улицу с требованием переселить их. На место происшествия привлечено большое количество полицейских.
Сейчас на территории устанавливают палатки для церемонии прощания с погибшими Сурхаем и Эльзой Алиевыми. Чиновники изначально не хотели давать разрешение на установку палатки и предлагали жильцам провести церемонию прощания в расположенном неподалеку Доме церемоний. Но местные жители не согласились с этим и настояли на установке палаток.
Отметим, что в общежитии проживают порядка 60 семей беженцев. По их словам, здание общежития долгие годы находилось в аварийном состоянии, а электропроводка требовала срочной замены. Несмотря на неоднократные обращения в госучреждения о замене проводки, никаких мер предпринято не было.
У погибшей четы Алиевых пятеро детей. Муж их дочери погиб в море, и она вместе с двумя малолетними детьми была вынуждена жить рядом с родителями. Сурхай Алиев содержал большую семью, торгуя зеленью.
По словам очевидцев, при возникновении пожара Сурхай Алиев забежал в дом и смог вынести детей. Но вместе с женой не смог покинуть квартиру, и они погибли от отравления дымом.
В настоящее время жильцы общежития крайне агрессивны. Они ожидают скорого приезда вице-премьера Али Ахмедова. В своих бедах винят бывшего главу Госкомитета по вопросам беженцев Али Гасанова. Дело в том, что все жильцы общежития должны были быть переселены, но процесс затянулся.
Неосторожный и крайне неуместный вопрос одного из журналистов о том, мог ли пожар быть специально подстроен, вызвал очередную гневную реакцию погорельцев.
Беженка из Агдамского района Арзу Гасанова заявила, что трагедия произошла из-за безответственности чиновников, которые знали, что здание находится в аварийном состоянии.
«В одной комнате живут 7-8 человек. Мы не можем женить наших 30-35-летних детей из-за отсутствия условий. Из-за вечной сырости люди не могут согреть даже одну комнату и вынуждены использовать электрические обогреватели», - сказала она.
Другая беженка, Мая Дадашева, жалуется, что из-за тесноты члены ее семьи даже вынуждены спать по очереди. Все беженцы требуют одного – переселения в квартиры с нормальными условиями жизни.
Сейчас на данной территории работают сотрудники «Азеришыг» и прокуратуры. Сотрудники ИВ Наримановского района также составляют списки людей, которых нужно обеспечить временным жильем.