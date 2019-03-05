В своем выступлении Орешкин коснулся мер поддержки бизнеса, но депутаты Госдумы забросали его вопросами по макроэкономике. В частности, у него спросили о точной сумме, которая потребуется на реализацию госпрограмм и нацпроектов, а также о мерах по обеспечению роста экономики в 2021 году на 3%.

Орешкин запнулся, а спикер нижней палаты парламента раскритиковал его за то, что министр не владеет данными. Сроки выполнения поручений президента Федеральному собранию глава минэкономразвития также затруднился назвать.

В итоге спикер Вячеслав Володин предложил Орешкину перенести выступление в Госдуме, чтобы лучше подготовиться к вопросам депутатов.

В беседе с журналистами Орешкин признал, что разговор в Госдуме вышел «непростой». Он пообещал лучше подготовиться к следующему часу правительства, сообщает РИА Новости.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Госдума впервые за 30 лет отказалась слушать выступление министра, пишет ТАСС.

«Не надо говорить про каких-то помощников. Министр все должен знать, это главное должностное лицо, он должен все знать по своей отрасли», — подчеркнул Жириновский.