«Азерэнержи» увеличило производство электроэнергии

ОАО «Азерэнержи» в феврале этого года произвело электроэнергии на 24,2 млн кВт/ч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении центра по общественным связям ОАО.

Согласно информации, в феврале «Азерэнержи» произвело 1,945 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 24,2 млн кВт/ч больше, чем в феврале прошлого года (1,921 млрд кВт/ч электроэнергии.

Из 1, 945 миллиарда кВт/ч электроэнергии 159,34 миллиона кВт/ч было экспортировано в соседние страны.

Напомним, в сентябре прошлого года произошли изменения в руководстве ОАО «Азерэнержи». На должность председателя ОАО был назначен Баба Рзаев. С того времени проводятся масштабные мероприятия по модернизации энергетической инфраструктуры страны и созданию дополнительных генерирующих мощностей.