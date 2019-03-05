Впервые в Азербайджане: прокурор просит освободить оппозиционера

В Гарадагском районном суде продолжился процесс по делу арестованного председателя молодежной организации партии «Мусават» Абульфаза Садыглы, его двоюродного брата Асифа Садыглы и бывшего сотрудника Nikoil Bank Камрана Аббасова, сообщает корреспондент haqqin.az .

Напомним, Садыглы был арестован 21 ноября 2018 года по обвинению в мошенничестве по сговору с группой лиц и использовании поддельных документов. Ему инкриминируется подделка справки из Nikoil Bank о погашении кредита.

Выступивший на судебном заседании гособвинитель потребовал лишить Абульфаза Садыглы свободы сроком на 2,5 года. Однако, с учетом отбытого наказания, оппозиционер может выйти на свободу под подписку о невыезде.

«Абульфаз Садыглы находится под арестом 3 месяца и 15 дней. Каждый день его ареста нужно учесть за два дня лишения свободы. С вычетом семи месяцев на нем останется один год и 11 месяцев лишения свободы. Пусть его освободят в зале суда с избранием меры пресечения в виде подписки о невыезде», - сказал гособвинитель.

В отношении другого обвиняемого, Камрана Аббасова, прокурор также попросил прекратить уголовное дело по статье 178 (мошенничество) УК Азербайджана. Было отмечено, что он возместил ущерб Nikoil Bank в размере 10 892 манатов.