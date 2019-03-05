Роухани: Действия США создали проблемы для нас

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил власти США в заговоре с целью использования экономического и психологического давления на иранский народ для свержения государственного строя ИРИ. Об этом глава иранского государства сказал, выступая в провинции Гилан, передает Reuters.

Согласно информации, Роухани вновь исключил возможность переговоров Тегерана с нынешней администрацией в Вашингтоне.

«Иран ведёт экономическую и психологическую войну с Америкой и ее союзниками. Их цель — разрушить политический строй Исламской Республики. Но мы не допустим этого, поскольку наша нация и руководство объединены против наших врагов», — сказал Роухани.

Кроме того, Роухани заявил, что США не смогли добиться краха Ирана, но их действия создали проблемы для иранского народа и экономики страны: «Враг пытался поставить нас на колени, сокрушить сопротивление, плел заговоры против иранского народа. Но эти планы провалились, хотя действия США и создали проблемы для нас».