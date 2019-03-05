Минэкологии предупреждает: погода ухудшится

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями в Азербайджане.

Согласно информации, со второй половины четверга и до вечера пятницы в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 23-27 метров в секунду. Температура снизится на 2-4 градуса.

В районах Азербайджана в указанные дни также установится нестабильная погода, ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Скорость западного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду. Температура снизится на 3-5 градусов.