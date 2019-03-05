Швейцария показала самую дорогую в Европе банкноту

Швейцарский национальный банк представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тысяч брунейских долларов), пишети Интерфакс.

Купюра, которая поступит в обращение с 13 марта, выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон, как и другие банкноты новой, девятой серии. Основная тема дизайна купюры - коммуникация и язык.

В последнее время в мире наметилась тенденция к выводу из обращения особо крупных купюр, поскольку они активно используются в криминальном мире, а также на фоне роста популярности электронных платежей. Однако, в силу культурных особенностей, в Швейцарии наличные деньги по-прежнему в ходу, заявил заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюг.

Как показывают данные опроса ЦБ за 2017 год, порядка 70% всех платежей в Швейцарии осуществлялись за наличные.