Bakcell на карьерной ярмарке Университета ADA

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в традиционной карьерной ярмарке, организованной Университетом ADA.

Так, в день ярмарки, посвященной сфере ИТ и телекоммуникаций, студенты и выпускники университета смогли ознакомиться с текущими вакансиями и возможностями прохождения практики в Bakcell, в то время как представители компании провели собеседования с потенциальными кандидатами.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры.

Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди, успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.