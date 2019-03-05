Спикер парламента Турции: "В Азербайджане действуют СМИ, которые работают на Гюлена"

Находящийся с визитом в Баку председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп дал высокую оценку шагам властей Азербайджана по борьбе с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена, сообщает Anadolu.

Вместе с тем, на встрече со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым он выразил сожаление в связи с продолжением работы ряда СМИ, связанных с течением Гюлена.

«Сотрудничество в борьбе с течением Гюлена отвечает духу партнерства двух братских стран», - сказал Шентоп.

По его словам, Азербайджан занимает важное место во внешней политике Турции, и Анкара стремится к защите интересов Баку на региональном и международном уровнях.

Спикер также отметил значимость диалога Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

“Был бы полезен визит делегации парламентариев ТРСК в Баку. Поддержка Азербайджана важна для моральной поддержки турок-киприотов, справедливого урегулирования конфликта на Кипре”, - сказал Шентоп.

В свою очередь, спикер Милли Меджлиса поздравил турецкого коллегу в связи с избранием на высокий пост и пожелал успехов в работе.

Асадов напомнил, что до сегодняшнего дня между Баку и Анкарой подписано 230 различных соглашений, и еще 30 готовятся к подписанию.