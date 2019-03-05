Турция и Иран проведут совместную операцию против курдских боевиков
Турция и Иран готовятся к проведению совместных операций против террористической организации ПКК. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
«Турция и Иран готовят совместные операции против курдских боевиков», — сказал Сойлу.
По словам главы МВД, Турция ведет эффективную борьбу с ПКК, активность которой на юго-востоке страны значительно снизилась: «Террористическая организация переживает самый сложный период в своей истории».
Больше никаких подробностей о предстоящей операции министр не привел. Иранские власти также не комментируют заявление Сойлу.