Турция и Иран проведут совместную операцию против курдских боевиков

Турция и Иран готовятся к проведению совместных операций против террористической организации ПКК. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«Турция и Иран готовят совместные операции против курдских боевиков», — сказал Сойлу.

По словам главы МВД, Турция ведет эффективную борьбу с ПКК, активность которой на юго-востоке страны значительно снизилась: «Террористическая организация переживает самый сложный период в своей истории».

Больше никаких подробностей о предстоящей операции министр не привел. Иранские власти также не комментируют заявление Сойлу.