Стартап-туры в рамках проекта «От идеи к бизнесу» при поддержке Azercell
С 2018 года успешно продолжается реализация проекта «I2B - От идеи к бизнесу», цель которого - поддержка расширения стартап-движений и реализация инновационных идей граждан.
Первый стартап-тур этого года в рамках проекта, проводимого при поддержке Azercell, Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и компанией Microsoft, был организован в Мингячевире.
Отметим, что в стартап-туре приняли участие более ста молодых людей из Шекинского, Гянджинского, Тертерского, Шамкирского, Уджарского, Балакенского, Евлахского и Агдашского районов.
На мероприятии выступил Имран Багиров, руководитель Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО “Azercell Telecom”, который отметил, что в Азербайджане государственными и частными организациями успешно реализован ряд проектов в сфере стартапов.
Также Имран Багиров указал, что подобные меры способствуют выявлению новых ИТ-проектов, превращению инновационных идей в успешный бизнес и обеспечивают молодых стартаперов такими возможностями, как менторская поддержка, встреча с местными и зарубежными инвесторами.
После информативной части мероприятия, организованного в Мингячевире, был проведен небольшой бизнес-тренинг для подготовки стартапов к основному конкурсу и сформированы восемь команд из участников. Во второй части мероприятия команды представили свои идеи жюри. После каждого выступления состоялась интерактивная сессия вопросов и ответов, прошло обсуждение проекта.
В завершение этого этапа жюри определило победителей по каждому региону. Так, первого места был удостоен проект Self, второго - Way friend, третьего места - SCash.
После Мингячевира очередной стартап-тур состоялся в Сабирабадском районе. В мероприятии, проведенном в Центре Гейдара Алиева, приняли участие более 150 молодых людей. После обсуждений жюри удостоило первого места по региону проект OSHE01, второе место у проекта AVP, третье досталось 2SI.
Отметим, что проекты-победители получили право на участие в национальном финале, который пройдет в Баку. Обладатели первых трех мест в национальном финале помимо наград получат финансовую поддержку для превращения своих идей в бизнес.
Следует отметить, что в прошлом году в рамках проекта “От идеи к бизнесу” стартап-туры были проведены в восьми регионах, шестнадцати вузах и трех общеобразовательных учреждениях. В этом году стартап-туры охватят Сумгаит, Гянджу, Гёйчай, Нахчыван, Баку, Ленкорань, Закаталу, Товуз, Шамаху и Шеки.
Центр инноваций и предпринимательства Barama, первый бизнес-инкубатор Азербайджана, функционирующий при поддержке ООО Azercell Telecom и PASHA Bank, за десять лет внес свой вклад в реализацию многих проектов, оказал содействие превращению около 20 стартапов в независимые компании.