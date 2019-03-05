Стартап-туры в рамках проекта «От идеи к бизнесу» при поддержке Azercell

С 2018 года успешно продолжается реализация проекта «I2B - От идеи к бизнесу», цель которого - поддержка расширения стартап-движений и реализация инновационных идей граждан.

Первый стартап-тур этого года в рамках проекта, проводимого при поддержке Azercell, Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и компанией Microsoft, был организован в Мингячевире.

Отметим, что в стартап-туре приняли участие более ста молодых людей из Шекинского, Гянджинского, Тертерского, Шамкирского, Уджарского, Балакенского, Евлахского и Агдашского районов.

На мероприятии выступил Имран Багиров, руководитель Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО “Azercell Telecom”, который отметил, что в Азербайджане государственными и частными организациями успешно реализован ряд проектов в сфере стартапов.

Также Имран Багиров указал, что подобные меры способствуют выявлению новых ИТ-проектов, превращению инновационных идей в успешный бизнес и обеспечивают молодых стартаперов такими возможностями, как менторская поддержка, встреча с местными и зарубежными инвесторами.