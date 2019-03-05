В Киргизии и Казахстане женские марши попали под запрет

Власти столицы Киргизии - Бишкека не дали разрешения на проведение 8 марта женского марша и организацию «Женского городка солидарности». Об этом сообщается на странице общественной организации «Бишкекская феминистская инициатива» в Facebook.

В письме из мэрии отказ объясняется тем, что в этот день в городе будут проводиться другие мероприятия в честь 8 Марта, и тем, что акция может причинить неудобства отдыхающим горожанам.

Одна из координаторов акции заявила изданию Kaktus Media, что марш состоится, потому что на его подготовку «ушло много работы и ресурсов» и «отступить уже невозможно».

Похожая ситуация сложилась в Алматы, сообщает «Фергана». Соосновательница феминистской инициативной группы «Феминита» Жанар Секербаева рассказала агентству, что казахстанские активистки хотели провести шествие 8 марта на площади Астаны, однако власти города заявили, что выбранное место «не соответствует требованиям», а другого не предложили.