Путин запретил военным гаджеты и общение с журналистами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете российским военнослужащим иметь смартфоны и общаться с представителями СМИ. Эти же ограничения будут действовать в отношении россиян, призванных на военные сборы, пишет Лента.ру.

Указанные категории граждан теперь не могут распространять или предоставлять информацию «о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях». К таким данным относятся местонахождение человека, его работа, деятельность воинских частей, органов, объединений и организаций.

Отдельным пунктом в законе прописан запрет на использование военными соцсетей и гаджетов, при помощи которых можно хранить и распространять через интернет аудиозаписи, фотографии, видео и данные о геолокации. При этом кнопочными телефонами пользоваться можно.

Данные ограничения не действуют только в отношении тех, в чьи обязанности входит общение с журналистами и передача информации.

Законопроект был принят Госдумой РФ 19 февраля.