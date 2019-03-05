Сегодня в Астане на командном чемпионате мира по шахматам проходят матчи 2-го тура.

Сборная Азербайджана, проигравшая накануне Китаю со счетом 0,5:3,5, сегодня уступила Англии – 1,5:2,5. В составе нашей команды Аркадий Найдич на первой доске белыми фигурами одолел Майкла Адамса. Однако поражения черным цветом Рауфа Мамедова и Эльтаджа Сафарли соответственно от Люка Макшейна и Гевейна Джонса вновь обрекли сборную Азербайджана на проигрыш. В еще одном поединке Гадир Гусейнов белыми сыграл вничью с Дэвидом Хауэллом.

В других матчах 2-го тура Россия победила Египет (3:1), Индия и Иран сыграли вничью, Казахстан одолел Швецию (3:1), а встреча США – Китай еще продолжается. Американцы, приехавшие в Астану резервным составом, пока выигрывают со счетом 2:1.

Лидируют Россия и Англия, у которых по 4 очка. Азербайджан, Египет и Швеция после 2-х туров очков не имеют.

Завтра наша команда, выступающая на ЧМ без своих лидеров - Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова, сыграет с Казахстаном.