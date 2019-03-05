Лейла Юнус заявила об армянофобии в Азербайджане

В Европарламенте сегодня открылась конференция, посвященная вопросу армянофобии и организованная находящейся в розыске со стороны Азербайджана за неоднократное посещение оккупированных территорий депутатом Европарламента от Кипра Элени Теохарус.

Как сообщили источники haqqin.az в Европарламенте, мероприятие носит явный антиазербайджанский и антитурецкий характер. Его участники изощряются в том, кто больше выскажет антиазербайджанских и антитурецких заявлений.

Примечательно, что к этой конференции посредством видеосвязи подключилась и небезызвестная Лейла Юнус, которая отметила, что в Азербайджане армянофобия вкладывается в сознание азербайджанцев с самых малых лет.

Своими проармянскими заявлениями Лейла Юнус в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо и отношение к стране, в которой родилась и жила. Более подробную информацию об этой антиазербайджанской конференции в Европарламенте haqqin.az представит в ближайшее время.