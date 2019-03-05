Кортеж российского премьер-министра Дмитрия Медведева, в настоящее время находящегося с двухдневным визитом в Люксембурге, накануне вечером перекрыл движение в центральном районе города, пишут российские СМИ со ссылкой на блогера Рустема Адагамова.

«Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели», — написал блогер в Твиттере.

Masconi — итальянский ресторан. Меню представляет собой набор из восьми видов пасты. Большинство ингредиентов для блюд привозят из Италии. В частности, в заведении можно попробовать говядину из Тосканы и телятину из Пьемонта.