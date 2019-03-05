Скандал в Ереване: Пашинян пошел на встречи, а его семья свернула в рестораны и фирменные магазины

Во время визита в Бельгию премьер-министр Армении Никол Пашинян взял вместе с собой супругу Анну Акопян и дочь Мариам. Как сообщает газета «Грапарак», изначально администрация Пашиняна не сообщала о том, что он едет в Бельгию вместе со своей семьей.

Однако позже пресс-секретарь армянского премьера подтвердил изданию тот факт, что Анна Акопян сопровождала мужа.

Ссылаясь на собственные источники в Бельгии, газета«Грапарак» пишет, что весь дипломатический корпус Армении был занят тем, чтобы развлекать Анну Акопян и Мариам Пашинян. Их водили по дорогим ресторанам и фирменным магазинам.

Дипломаты были заранее проинструктированы держать в тайне визит супруги и дочери Пашиняна в Бельгию.

После того, как скандал с визитом Анны Акопян в Бельгию начал разрастаться, супруга Пашиняна опубликовала статью, в которой попыталась поиронизировать.

"Думаю, что потраченные мной и Мариам суммы дойдут до сотен тысяч долларов, армянский дипкорпус будет парализован, сопровождая нас, а из-за наших прихотей бюджет понесет серьезные потери - и все это будет скрываться от общества. Всех прошу не нервничать и быть терпеливыми, поскольку это более серьёзная тема, чем можно представить, и я обязательно затрону ее", – написала супруга премьера.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в Facebook оставил саркастическую запись, поделившись статьей своей супруги Анны Акопян под названием "Госпожа Акопян, вам плевать, что о вас пишут СМИ?", в которой она обратилась к теме своей поездки со старшей дочерью в Брюссель.

"Ара, что творится? Эта семейка съела бюджет страны. Скоро все дотла съедят. На помощь! Помогите!", – написал премьер, явно иронизируя над теми, кто поднял шум вокруг сопровождавших его в рабочей поездке в Брюссель членов семьи.