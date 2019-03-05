Между США и Азербайджаном существуют крепкие партнерские отношения. Об этом сказал сегодня новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

«За 34 года карьеры в качестве дипломата я работал в Афганистане, Алжире, Бельгии, Болгарии, Франции, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Сербии. Теперь я рад приехать в Азербайджан. У США и Азербайджана крепкое партнерство. Наши страны более 25 лет сотрудничают в таких важных областях, как безопасность, энергетика, экономический рост и демократическое развитие. Будучи послом, я буду работать над укреплением всех аспектов наших двусторонних отношений и поиском новых областей сотрудничества. Я с нетерпением жду встречи с людьми из всех слоев общества и хочу услышать разные точки зрения», - сказал он.

Напомним, что Сенат США в январе этого года утвердил кандидатуру Литценбергера на посту посла США в Азербайджане. Он заменил на этом посту Роберта Секуту, который завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане в марте 2018 года.