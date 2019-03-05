Авакова хотят уволить через суд
В Окружной суд Киева поступил иск с требованием уволить главу МВД Украины Арсена Авакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отметили в суде, истец просит суд установить несоответствие министра внутренних дел требованиям к членам правительства.
По мнению истца, Аваков не может занимать должность из-за несоответствия требованиям закона «О кабинете министров Украины». Каким именно требованиям — не уточняется.
Суд также просят признать бездеятельность премьер-министра страны Владимира Гройсмана, который не инициирует увольнения Авакова.