Ильхам Алиев поздравил женщин с 8 Марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем - 8 Марта, сообщает АзерТАдж.

«Азербайджанские женщины после восстановления независимости сыграли важную роль в укреплении основ национальной государственности и определении нынешнего облика нашей страны, и сегодня прилагают свои знания и умения для наращивания экономического, культурного и научного потенциала нашей республики, уверенно идущей по пути динамичного развития. Их высокая общественная позиция и авторитет, ставшие результатом полного обеспечения прав и свобод азербайджанских женщин, являются одним из самых знаменательных событий нашей современной жизни», - говорится в тексте поздравления.

Глава государства выразил уверенность в том, что азербайджанские женщины и впредь будут стремиться к достойному сохранению семейных ценностей, уделять большое внимание воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, родной земле, преданности независимой государственности и идеологии азербайджанства, вносить вклад в постоянный прогресс страны.