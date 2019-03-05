Азербайджан и Великобритания обсудили военное сотрудничество

В ходе встречи, основной темой обсуждения которой стало проведение очередных штабных переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании, был проведен широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с директором по политике международной безопасности Министерства обороны Великобритании Ником Гурром, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов довел до внимания гостей, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу региональной стабильности, добавив, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.

Высоко оценив участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, гость подчеркнул, что Великобритания заинтересована в укреплении военных связей с Азербайджаном.

Н.Гурр особо отметил, что Великобритания признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он заявил, что его страна является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в рамках норм и принципов международного права.

В ходе встречи также обсуждались аспекты региональной, морской, энергетической безопасности, а также совместной борьбы против терроризма и другие вопросы.