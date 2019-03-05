Десятки тысяч обращений в «Азеришыг» через ASAN

В феврале в ОАО «Азеришыг» посредством служб ASAN и ASAN kommunal обратились владельцы 449 объектов предпринимательства по поводу подключения к энергосетям.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», в феврале, несмотря на то, что в месяце всего 28 дней, количество обращений предпринимателей по сравнению с предыдущими месяцами увеличилось в два раза. Резкий рост количества обращений предпринимателей для подключения к электросетям связан с проводимыми реформами.

В сообщении пресс-службы акционерного общества отмечается, что, согласно подписанному 25 декабря 2018 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указу, сроки подключения объектов предпринимательства к электросетям снижены с 25 дней до 20, а процедуры – с 3 дней до двух. Помимо этого, применение единого тарифа на подключение к другим электросетям и интеграция электронной карты ОАО «Азеришыг» в работу Службы ASAN еще больше упростило подключение объектов предпринимательства к электросетям.

Наряду с обращениями предпринимателей 3 тысячи 344 человека обратились в ОАО «Азеришыг» для подключения домов и дач к электросетям. Всего посредством служб ASAN и ASAN kommunal в ОАО «Азеришыг» в феврале было сделано 25 тысяч 266 обращений.