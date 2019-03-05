Россия отказалась ввязываться в гонку вооружений

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений из-за того, что США создает угрозы ее безопасности. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что об этом не раз заявлял российский лидер Владимир Путин.

По словам министра, российская сторона не отказывается от контактов, которые нацелены на укрепление стратегической стабильности. В том, что предложения России о диалоге остались без внимания, нет вины Кремля.

«Все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют — милости просим», - сказал Лавров.