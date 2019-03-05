МИД России о попытках США сорвать поставку С-400 Турции

Ермаков принял участие в Берлине в заседании подгруппы по нераспространению ОМУ и контролю над вооружениями российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. В МИД ФРГ сообщили о "содержательном обмене мнениями по широкому кругу вопросов" в ходе заседания.

"Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию находится в стадии реализации и выполняется строго по графику. Исходим из того, что он будет завершен до конца текущего года. Мы в курсе того давления, которое столь бесцеремонно оказывает Вашингтон на Анкару с целью сорвать эту сделку. Расцениваем это не иначе как попытку политическим путем подорвать позиции своего основного конкурента на глобальном рынке вооружений. Это демонстрация слабости позиций США, неспособных предложить на мировом рынке лучшего, чем у нас, соотношения цены и качества военной продукции", - заявил Ермаков.

Он добавил, что в арсенале Вашингтона "остаются только рычаги нездорового политического давления, но суверенные страны на такое на них давление, как правило, не поддаются".

"Высоко ценим ответственную позицию турецкого руководства, которое неоднократно подчеркивало, что обратной дороги по этому контракту нет. Прекрасно понимаем стремление Анкары выстроить такую национальную систему ПВО, которая наиболее полно отвечала бы интересам безопасности Турции", - добавил глава ДНКВ.