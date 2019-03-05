Массовое отравление в детском саду в Дагестане

Доследственная проверка проводится после отравления 14 детей в детском саду в Магарамкентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба СК РФ по республике. Ранее о госпитализации 14 детей сообщал Минздрав республики, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, установлено, что 6 марта 14 детей детского сада после приема пищи почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована "пищевая токсикоинфекция". Для оказания медицинской помощи дети помещены в больницу", - говорится в релизе.

По данным ведомства, в настоящее время проводится проверка в отношении лиц, которые контролировали хозяйственное и санитарно-гигиеническое состояние столовой детского сада.

"О результатах доследственной проверки и принятом процессуальном решении общественность будет информирована", - отмечается в сообщении.