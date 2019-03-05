Военная разведка Венесуэлы арестовала журналиста из США

По его данным, военные в 8 утра среды пришли в квартиру, где проживал журналист Коди Уэлл, которого профсоюз СМИ также упоминает как Коди Уэддл, предположительно, с подписанным военным судом ордером.

"В документе упоминаются два предполагаемых преступления, которые касаются соседей", - отмечает профсоюз в Twitter. Журналист был задержан.

"С 8 утра контакт с американским журналистом Коди Уэддлом, к которому ворвались офицеры военной разведки, потерян", - отмечает профсоюз. Также был задержан помощник журналиста венесуэлец Карлос Камачо. Связи с ним тоже нет.