Афа Бабаева 6 мартa 2019, 23:28

Мир сегодня так устроен, что каждая страна что-то покупает у другой, а что-то продает. Да, всем не запасешься, всего не произведешь, часто приходится обращаться с просьбой и к соседям, а иногда даже через океан. В современном мире это называется внешней торговлей, которая сегодня охватывает весь мир столь сложной паутиной. Но, к счастью, есть у нас статисты, которые всю эту неразбериху цифровых потоков аккуратно сводят в весьма понятные таблицы и графики, которые, в свою очередь, и сами могут вызвать уйму вопросов. Возьмем, к примеру, вопрос импорта автомобилей в Азербайджан. Наша страна почти никогда не производила автомобили. Отдельные единицы грузовых автомобилей и тракторов, выпускаемых Гянджинским автомобильным заводом, в расчет можно не брать. Да и продукция Нахчыванского автозавода тоже особой популярностью не пользуется. Несмотря на неоднократные призывы главы государства, на нее не хотят пересаживаться даже госчиновники, предпочитая им дорогие иномарки. Что же тут говорить о рядовых гражданах, готовых купить из вторых и третьих рук мерседесы с большим сроком эксплуатации, но не отечественные автомобили, причем, намного дешевле.

Большие надежды страна возлагала на новый азербайджано-иранский автомобильный завод Khazar в Нефтчалинском промышленном квартале, способный выпускать до 10 тыс. автомобилей в год. И эти надежды начинают оправдываться. В прошлом году завод выпустил более 1000 автомобилей, из которых к прошлому месяцу 95% уже было продано. Здесь выпускаются модели автомобилей Khazar, AzSamand и Peugeot. На заводе уже запущено производство Peugeot Khazar с автоматической коробкой передач. Автомобили, производимые на этом автозаводе, полностью соответствуют стандартам Евро-5 и международным стандартам безопасности. Машины марки Khazar демонстрировались на международной автомобильной выставке в Москве в августе-сентябре прошлого года. Они будут экспортироваться в зарубежные страны под брендом Made in Azerbaijan. Понятно, что тысячи-другой автомобилей для Азербайджана явно недостаточно. Здесь большую роль играет не только 10-миллионное население, но и покупательная способность граждан. Haqqin.az уже писал, что растущий импорт автомобилей в страну не позволяет говорить об ухудшающемся уровне жизни населения, снижении покупательной способности, о чем утверждают оппозиционные эксперты. А вот последние статданные и вовсе вызывают недоумение, причем, не только у оппозиционеров. Так, по итогам прошлого года в Азербайджан импортировано более 26,1 тыс. единиц легковых автомобилей, что в 2,3 раза больше показателя предыдущего года. В стоимостном выражении это составляет более 407,6 млн долларов, что в 1,9 раза выше показателя 2017 года. Сравнение этих показателей ясно показывает, что азербайджанцы стали больше импортировать автомобили, но по более низким ценам. Можно ли это назвать снижением покупательной способности населения? Видимо, сказывается совершенно другой фактор. Мы стали осознавать, что в таком транспортно-перегруженном городе, как Баку (именно в столицу завозится основная часть импорта), лучше передвигаться на малогабаритных машинах. Ездить на дорогих и бросающихся в глаза своими размерами машинах становится все менее комфортно, не говоря уже об экономии на топливе.