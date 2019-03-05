Эрдоган допустил покупку комплексов ПРО С-500

При этом турецкий лидер отметил, что сделка по С-400 закончена и шагов назад быть не может.

"Все обговорено, согласовано, от кредитных условий до совместного производства, подписи поставлены, шагов назад быть не может. Это будет безнравственно. Надеюсь, в июле получим первую партию С-400. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500", - сказал Эрдоган в эфире телеканала.

Накануне Госдеп США вновь заявил, что покупка Турцией С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям.

Он отметил, что покупку у США ЗРК Patriot Турция обсуждала еще с Бараком Обамой.

"С уважаемым Дональдом Трампом тоже обсуждали. Мы им сказали: если можете дать - давайте. Совместное производство, передача технологии - непреложное условие. А то получится: "Мы тебе дадим, но ключ будет у нас". Прошу прощения, но так дело не пойдет", - добавил турецкий лидер.