По Израилю выпустили ракету

Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты из сектора Газа и задействовали в ответ систему ПРО, сообщила армейская пресс-служба.

Первый за месяц обстрел обошелся, по предварительным данным, без пострадавших и материального ущерба.

"Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь после того, как был зафиксирован пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. После запуска была задействована система ПРО", - говорится в сообщении военных.

Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.