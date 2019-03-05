В первой игре в Манчестере «ПСЖ» победил со счетом 2:0. Казалось, что в ответной встрече у французов не будет проблем, однако уже с первых минут игра пошла по сценарию гостей. Уже на 2-й минуте Ромелу Лукаку вывел манкунианцев вперед. Спустя 10 минут Хуан Бернат сравнивает счет. Но на перерыв «МЮ» уходит в роли победителя благодаря еще одному голу Лукаку, забитому на 30-й минуте.

Во втором тайме все решилось в добавленное словенским арбитром Дамиром Скоминой время. Рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «ПСЖ» за то, что мяч попал в руку Преснелю Кимпембе. И Маркус Рашфорд реализовал 11-метровый!

«МЮ» присоединился к «Аяксу» и «Тоттенхэму», которые пробились в четвертьфинал вчера.

Еще один сегодняшний матч – между «Порту» и «Ромой» - все еще продолжается. Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу португальцев. Общий счет противостояния – 3:3. Идет дополнительное время.