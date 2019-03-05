Иранские хакеры атаковали сотни компаний по всему миру
Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Это следует из исследования корпорации Microsoft, пишет Дойче велле.
Жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.
По данным Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.
По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33, утверждается в исследовании.