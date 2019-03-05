Американскому генералу в Баку подарили медальоны и картину
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов подарил своему американскому коллеге генералу Джозефу Данфорду во время их первой встречи в Баку в феврале 2017 года набор из 16 медальонов и картину с изображением Храма Василия Блаженного и Кремля, сообщает РИА Новости.
Этот презент стал единственным подарком, врученным за 2017 год российскими официальными лицами коллегам из США.
Как следует из отчета Госдепартамента о подарках, которые получили американские власти, набор медальонов и картина оценены в 400 долларов. В документе отмечается, что отказ председателя объединенного комитета начальников штабов США принять дар мог «поставить в неловкое положение дарителя и правительство Соединенных Штатов».