Беларусь продала Азербайджану новейший комплекс «Гроза-С»
Беларусь продала Азербайджану новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», пишет военный эксперт Александр Алесин в статье «Средства РЭБ: дрон должен сидеть на земле», опубликованной изданием «Белрынок». Эти комплексы, по мнению экспертов, хорошо проявили себя при перехвате Ираном американских беспилотников.
Напомним, что в феврале командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что несколько американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые постоянно летали над Сирией и Ираком, находились под контролем КСИР Ирана и их разведданные из первых рук попадали иранской стороне.
Также сообщалось, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Корпуса стражей исламской революции Ирана произвели перехват и приземление беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 ВВС США с помощью российского комплекса РЭБ 1Л222 «Автобаза». Однако эксперты ставят это утверждение под сомнение.
«Как отметили тогда сами российские эксперты, необходимые для таких операций технические средства сделала и поставила Ирану другая «обиженная» Америкой страна. Причем некоторые из них прямо заявили о том, что для принудительной посадки БПЛА Sentinel мог быть использован комплекс подавления сигналов спутниковой навигации производства белорусского ОАО «КБ Радар», которые не просто забивают эфир шумом, но и генерируют ложные координаты», - говорится в статье белорусского издания.
Отмечается также, что руководство Ирана неоднократно опровергало получение средств РЭБ извне и заявляло, что принудительная посадка американских беспилотников является исключительно заслугой иранских ученых и инженеров. Но власти США этому не поверили, в связи с чем ими были введены временные санкции против белорусского ОАО «КБ Радар».
Издание пишет, что средства радиоэлектронной борьбы, разработанные «КБ РАДАР», с того времени стали еще более эффективными. И посаженные иранцами американские дроны вполне могли быть их «жертвами»
«Одной из последних разработок такого рода является станция РЭБ «Гроза-С». Публичная демонстрация станции «Гроза-С» состоялась в ходе VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске 20-22 мая 2017 года. Тогда же представители «КБ Радар» сообщили, что уже заключили контракт на поставку станции с одной из зарубежных стран. И хотя эта страна не была названа, уже вскоре стало понятно, что речь, скорее всего, шла об Азербайджане. На вооружение белорусской армии «Гроза-С» поступила в декабре 2017 года», - говорится в статье.