Беларусь продала Азербайджану новейший комплекс «Гроза-С»

Напомним, что в феврале командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что несколько американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые постоянно летали над Сирией и Ираком, находились под контролем КСИР Ирана и их разведданные из первых рук попадали иранской стороне.

Беларусь продала Азербайджану новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», пишет военный эксперт Александр Алесин в статье «Средства РЭБ: дрон должен сидеть на земле», опубликованной изданием «Белрынок». Эти комплексы, по мнению экспертов, хорошо проявили себя при перехвате Ираном американских беспилотников.

Также сообщалось, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Корпуса стражей исламской революции Ирана произвели перехват и приземление беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 ВВС США с помощью российского комплекса РЭБ 1Л222 «Автобаза». Однако эксперты ставят это утверждение под сомнение.

«Как отметили тогда сами российские эксперты, необходимые для таких операций технические средства сделала и поставила Ирану другая «обиженная» Америкой страна. Причем некоторые из них прямо заявили о том, что для принудительной посадки БПЛА Sentinel мог быть использован комплекс подавления сигналов спутниковой навигации производства белорусского ОАО «КБ Радар», которые не просто забивают эфир шумом, но и генерируют ложные координаты», - говорится в статье белорусского издания.

Отмечается также, что руководство Ирана неоднократно опровергало получение средств РЭБ извне и заявляло, что принудительная посадка американских беспилотников является исключительно заслугой иранских ученых и инженеров. Но власти США этому не поверили, в связи с чем ими были введены временные санкции против белорусского ОАО «КБ Радар».

Издание пишет, что средства радиоэлектронной борьбы, разработанные «КБ РАДАР», с того времени стали еще более эффективными. И посаженные иранцами американские дроны вполне могли быть их «жертвами»

«Одной из последних разработок такого рода является станция РЭБ «Гроза-С». Публичная демонстрация станции «Гроза-С» состоялась в ходе VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске 20-22 мая 2017 года. Тогда же представители «КБ Радар» сообщили, что уже заключили контракт на поставку станции с одной из зарубежных стран. И хотя эта страна не была названа, уже вскоре стало понятно, что речь, скорее всего, шла об Азербайджане. На вооружение белорусской армии «Гроза-С» поступила в декабре 2017 года», - говорится в статье.