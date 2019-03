В интерактивной части организаторы провели для участников тренинг, который охватил такие вопросы, как формирование стартап-команд, правильная подготовка презентации, методы продаж проекта инвесторам, исследование рынка.

После интерактивной части была сформирована команда участников, которые представили свои стартап-проекты. Команды были подготовлены профессиональными менторами к участию в конкурсе.

В ходе конкурса участники представили жюри свои идеи. После каждого выступления авторы ответили на вопросы и прошли обсуждения проекта.

В завершение второй части мероприятия жюри назвало обладателей 1-го, 2-го и 3-го мест. Первое место занял проект Part of Me, второе – Keep Hot, третье – Military Modul. В завершение победители были награждены организаторами и партнерами.