Названы самые инновационные проекты по Сумгаиту Фото
Наряду с Мингячевиром и Сабирабадом, определились самые успешные стартап-проекты по городу Сумгаиту. 6 марта очередной стартап-тур в рамках проекта «От идеи к бизнесу» состоялся в сумгаитском Центре Гейдара Алиева. В нем приняли участие более 100 молодых людей.
В начале мероприятия была проведена информативная сессия для участников, дана информация о концепции и целях проекта «От идеи к бизнесу», а также достигнутых результатах и планах на будущее.
Было отмечено, что целью проводимых Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и компаниями Azercell и Microsoft стартап-туров является оказание поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан.
В интерактивной части организаторы провели для участников тренинг, который охватил такие вопросы, как формирование стартап-команд, правильная подготовка презентации, методы продаж проекта инвесторам, исследование рынка.
После интерактивной части была сформирована команда участников, которые представили свои стартап-проекты. Команды были подготовлены профессиональными менторами к участию в конкурсе.
В ходе конкурса участники представили жюри свои идеи. После каждого выступления авторы ответили на вопросы и прошли обсуждения проекта.
В завершение второй части мероприятия жюри назвало обладателей 1-го, 2-го и 3-го мест. Первое место занял проект Part of Me, второе – Keep Hot, третье – Military Modul. В завершение победители были награждены организаторами и партнерами.
Отметим, что победители стартап-туров по городам и районам республики получат право на участие в Национальном финале, который пройдет в Баку.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Национальном финале, будут награждены основными призами.
Кроме того, победившие проекты могут получить возможность воспользоваться менторскими услугами, привлечь инвестиции, а также отправить успешные стартапы за рубеж и участвовать в международных мероприятиях.