11:24

Наряду с Мингячевиром и Сабирабадом, определились самые успешные стартап-проекты по городу Сумгаиту. 6 марта очередной стартап-тур в рамках проекта «От идеи к бизнесу» состоялся в сумгаитском Центре Гейдара Алиева. В нем приняли участие более 100 молодых людей.

В начале мероприятия была проведена информативная сессия для участников, дана информация о концепции и целях проекта «От идеи к бизнесу», а также достигнутых результатах и планах на будущее. Было отмечено, что целью проводимых Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и компаниями Azercell и Microsoft стартап-туров является оказание поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан.

В интерактивной части организаторы провели для участников тренинг, который охватил такие вопросы, как формирование стартап-команд, правильная подготовка презентации, методы продаж проекта инвесторам, исследование рынка. После интерактивной части была сформирована команда участников, которые представили свои стартап-проекты. Команды были подготовлены профессиональными менторами к участию в конкурсе. В ходе конкурса участники представили жюри свои идеи. После каждого выступления авторы ответили на вопросы и прошли обсуждения проекта. В завершение второй части мероприятия жюри назвало обладателей 1-го, 2-го и 3-го мест. Первое место занял проект Part of Me, второе – Keep Hot, третье – Military Modul. В завершение победители были награждены организаторами и партнерами.