Эрдоган ответил на угрозы Трампа: Мы уже к этому привыкли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение президента США Дональда Трампа лишить Анкару торговых льгот. Об этом турецкий лидер сказал в эфире телеканала 24 TV, передает ТАСС.

По словам Эрдогана, в связи с этим Турция принимает "всесторонние меры". "Мы уже к этому привыкли. Пусть никто не пытается нас воспитывать подобным образом", - заявил турецкий лидер.

Напомним, 5 марта Трамп объявил, что намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках государственной программы Генеральной системы преференций США. Свое решение по Турции он связал с ее "уровнем экономического развития". По оценке американского президента, "за четыре с половиной десятилетия" турецкая экономика "выросла и диверсифицировалась".

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан, говоря об этом решении, отметила, что оно противоречит общей цели по достижению уровня товарооборота в размере $75 млрд, а также "негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе".