Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового детсада-яслей, построенного в поселке Шахрияра в Шамахе в рамках дошкольной образовательной программы, реализуемой Фондом Гейдара Алиева, сообщает АзерТАдж.

Глава государства и первая леди разрезали ленту в знак официального открытия детсада-яслей.

Затем президент и первая леди ознакомились с созданными в детсаде-яслях услови

* * * 12:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента нового четырехэтажного жилого здания на 44 квартиры на улице 20 Января в Шамахе для семей, пострадавших от землетрясения, сообщает АзерТАдж.

Глава государства заложил фундамент нового здания.

Было сделано памятное фото со строителями. Затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с жителями.

* * * 12:19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Шамаху ознакомились с домами, построенными для пострадавших от землетрясения семей, сообщает АзерТАдж.

Вначале Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева осмотрели дом Расима Гасанова на улице Салмана Мумтаза, побеседовали за чайным столом с членами семьи.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в домах, построенных для семей Вугара Тейфурова и Эльмиры Гасановой.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня прибыли в Шамаху, сообщает АзерТАдж.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленному в центре города.