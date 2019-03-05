Индия пригрозила Пакистану за атаки в Кашмире
Пакистан ждут серьезные последствия за продолжение обстрелов у линии соприкосновения в штате Джамму и Кашмир, говорится в заявлении индийской армии.
Как сообщает телеканал NDTV, Индия пообещала жестко реагировать на провокации и предостерегла от ударов по жилым домам.
При этом отмечается, что ситуация на линии контроля остается относительно спокойной.
Представители армейского командования двух стран обсудили по системе экстренной связи артиллерийский обстрел со стороны Пакистана в среду, жертвами которого стали четыре человека.