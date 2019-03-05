Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Поздравляю Вас с Международным женским днем. От души желаю, чтобы этот замечательный праздник согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой близких и друзей. Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех и удача, а в Вашем доме царит атмосфера гармонии и любви. Доброго здоровья и всего наилучшего», - говорится в поздравлении российского президента.

С праздником 8 Марта Мехрибан Алиеву поздравил также председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

«Женщины делают наш мир ярче, красивее и добрее. Бережно хранят семейный очаг, создают гармонию и уют в доме. А главное – всегда дарят родным и близким свое душевное тепло, окружают заботой и вниманием. Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с Вами надолго. Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего», - подчеркивается в поздравлении российского премьера.