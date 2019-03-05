Вице-президент Турции: Покупка С-400 не означает отказ от Patriot
Покупка российских зенитных ракетных систем С-400 не означает, что Турция не заинтересована в американских комплексах Patriot, заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью Anadolu.
"В вопросе приобретения С-400 Турция преследует собственные интересы и самостоятельно принимает решения, исходя из этого, - сказал Ф.Октай. - Наша покупка С-400 не означает, что мы не готовы также приобрести комплексы Patriot. У нас есть потребность в обеспечении безопасности в сфере ПВО. Если наши условия будут удовлетворены, то мы садимся и ведем переговоры".