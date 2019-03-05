Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL, Air Force Research laboratory) опубликовала видео первого полета секретного беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie, разработанного при участии Kratos Unmanned Aerial Systems, пишет Российская газета со ссылкой на издание The Drive.

Работа над летательным аппаратом велась 2,5 года. Первый полет занял 76 минут и был признан успешным: всего таких испытаний должно быть пять. У беспилотника оценят функционал бортового оборудования, аэродинамику, системы взлета и посадки.

Аппарат может быть вооружен парой авиабомб малого калибра или средствами радиоэлектронной борьбы и наблюдения, а также может запускаться без взлетно-посадочной полосы.

"Валькирия" обещает быть относительно недорогой и должна работать в комплексе с пилотируемыми истребителями.