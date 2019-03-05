Зеленскому грозят уголовные дела

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовные дела. Об этом пишет украинская «Правда» со ссылкой на соцсети Зеленского.

«Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то денег», – поделился Зеленский. «Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека», — добавил он.

По словам шоумена, «депутат из одной партии из трех букв» тоже, возможно, регистрирует уголовное дело лично против него как главы студии «Квартал 95». Имен тех, кто может готовить против него дело, Зеленский не называет.